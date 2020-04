Iostoconchisciopera: flash mob per far chiudere i supermercati a Pasqua e Pasquetta

Un foglio bianco con su scritto "#Iostoconchisciopera", spiegando poi le motivazioni per cui non vanno a fare la spesa di domenica. Un messaggio di vicinanza ai lavoratori della Grande distribuzione che anche questa domenica hanno scioperato per chiedere la chiusura dei supermercati nei giorni festivi. È l'iniziativa lanciata dalla Filcams Cgil in Puglia, che sta diventando virale in rete.

Scioperi dei lavoratori della Grande distribuzione

"Sostieni questi lavoratori che, nonostante la paura del Covid19 - l'appello del sindacato - le protezioni che scarseggiano, doppi turni e la stanchezza, stanno garantendo a tutti noi un servizio essenziale. L'apertura domenicale non è indispensabile se puoi fare la spesa dal lunedì al sabato. In questo momento difficile per tutti, le lavoratrici e i lavoratori dei supermercati, ormai allo stremo, chiedono più sicurezza, turni sostenibili e la chiusura domenicale per l'intera giornata".

Intanto una buona parte dei lavoratori della Grande Distribuzione ha aderito allo sciopero anche nei supermercati delle catene commerciali a Bari e provincia, in attesa del 12 e 13 aprile - Pasqua e Pasquetta - per cui il sindacato chiede a gran voce la chiusura totale dei negozi della Grande distribuzione in Puglia. Annunciando già con una settimana di anticipo lo sciopero dei lavoratori sul territorio.