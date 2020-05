Folla all'Ikea, l'azienda chiarisce: "Previsto numero limite per gli ingressi, finora a Bari misura non è stata necessaria"

Folla e caos nello store Ikea nei primi giorni della Fase 2? In una nota, l'azienda risponde alla denuncia lanciata nei giorni scorsi dalla Cgil, assicurando che in tutti i negozi viene assicurato un controllo degli accessi, facendo chiarezza anche sulla situazione dello store barese.

“In tutti i nostri store in Italia - si legge nella nota - abbiamo messo in atto tutte le misure necessarie a tutela delle persone che hanno e avranno accesso ai nostri negozi, oltre ad un controllo rigoroso del numero di visitatori per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, grazie anche alla presenza di personale dedicato in diverse aree dei negozi. In particolare, le misure includono: uno speciale protocollo di pulizia e disinfezione degli spazi; misurazione della temperatura corporea di co-worker e clienti; raccomandazioni sanitarie esposte in tutti gli store, che informano i clienti in merito alle precauzioni di sicurezza legate al distanziamento sociale e ad altre misure quali la sanificazione delle mani; mascherine e guanti monouso a disposizione di tutti i co-worker; guanti monouso per i clienti. Attuiamo inoltre - garantisce l'azienda - un rigoroso monitoraggio dei flussi in entrata e in uscita, attraverso un contatore digitale che ci consente di non superare il valore massimo di clienti che può essere presente contemporaneamente all’interno degli store".

Nella nota Ikea precisa inoltre che il numero degli ingressi in negozio prevede un limite massimo, che però finora non sarebbe mai stato superato neppure a Bari. "In accordo con il contingentamento e la regolamentazione degli accessi - si legge nel comunicato - in coerenza con le normative vigenti, abbiamo ridotto il numero degli accessi consentiti in store. Qualora venisse raggiunta la soglia massima, gli ingressi verrebbero temporaneamente sospesi e riattivati solo dopo il deflusso di un numero sufficiente di clienti tale da poter garantire nuovi ingressi mantenendo i valori di capienza fissati. Ad oggi in nessuno store di IKEA Italia, Bari incluso, è stato necessario attivare questa misura di sicurezza relativa al numero del limite delle persone in Store".