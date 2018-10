Fondazione Megamark premia i giovani talenti: ventisei borse di studio, per un totale di 46.500 euro, per i figli dei dipendenti del gruppo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La Fondazione Megamark di Trani - onlus dell’omonimo gruppo tra le realtà leader della distribuzione organizzata nel Mezzogiorno con le insegne Dok, A&O, famila e iperfamila - ha assegnato questa mattina ventisei borse di studio, per un totale di 46.500 euro, ai vincitori dell’iniziativa “Giovani talenti”. La Fondazione, costituita 18 anni fa con lo scopo principale di sostenere i collaboratori in caso di malattia, ha allargato sempre di più il proprio raggio di azione, con iniziative di carattere sociale e culturale. Oltre al bando ‘Orizzonti Solidali’ (giunto alla settima edizione e rivolto al terzo settore pugliese, per il quale sono stati stanziati quest’anno 262 mila euro) e al premio “Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi” (giunto alla terza edizione, rivolto alle case editrici di tutta Italia e destinato alle opere prime di narrativa), ogni anno mette a disposizione anche borse di studio per i neodiplomati e neolaureati figli dei dipendenti del gruppo che si sono particolarmente distinti nella loro carriera scolastica e accademica. Dalla prima edizione del 2010/2011 a oggi con “Giovani talenti” sono stati premiati 126 studenti, stanziando borse di studio per un totale di oltre 280.000 euro. Dei ventisei vincitori delle borse di studio, 18 sono pugliesi, 6 molisani e 2 campani. Il valore delle borse di studio è di 1.500 euro per i neodiplomati, 2.000 euro per gli scritti al primo anno di università e 2.500 per i laureati e quelli che intraprendono un master o specializzazione post-laurea. «Ogni anno attendo con entusiasmo il momento della consegna delle borse di studio ai figli più brillanti e volenterosi dei nostri collaboratori - ha dichiarato il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark –. È una festa di famiglia in cui a questi ragazzi, esempio di grande volontà e impegno, trasmettiamo il nostro incoraggiamento a fare sempre di più e meglio. Il segreto è fare tutto con passione: lo studio, il lavoro e le cose di ogni giorno».