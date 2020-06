Accordo di collaborazione tra Italiaonline e Confcommercio Bari-Bat

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Italiaonline, la più grande internet company italiana leader nelle soluzioni digitali per le imprese, e C.A.T. Confcommercio Bari, ente di formazione per le attività del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese della Confcommercio della Provincia di Bari, hanno sottoscritto un accordo finalizzato a supportare le locali aziende del commercio turismo e terziario attraverso l’apprendimento del sapere digitale. Gli associati Confcommercio, infatti, potranno contare sulla consulenza di professionisti accreditati ed esperti del mondo del digital marketing e accedere a workshop e webinar altamente qualificati, sulla più importante piattaforma di e-learning nata dalla collaborazione tra Italiaonline e di IAB Italia. Ideata appositamente per la diffusione all'interno delle aziende di competenze di digital strategy, advertising online ed e-commerce, la piattaforma ha lo scopo di illustrare alle piccole e medie imprese, come incrementare il proprio business attraverso gli strumenti che il digitale mette a disposizione. C.A.T. Confcommercio Bari favorirà inoltre l’incontro dei propri iscritti con i consulenti Italiaonline al fine di valutare le proposte di comunicazione digitale più adatte all’attività commerciale di ciascuno, con consigli individuali e proposte di soluzioni personalizzate. Il progetto coinvolge anche le oltre 40 ASCOM di tutta la provincia di B.A.T. legate a Confcommecio Bari e si pone come concreto contributo alla diffusione della cultura digitale tra gli associati. Gli interessati possono chiedere informazioni e aggiornamenti circa l’erogazione dei corsi scrivendo a: cat@confcommerciobari.it – a.fusco@confcommerciobari.it ; visitare il sito www.confcommerciobari.it e la pagina facebook CAT Confcommercio – Bari