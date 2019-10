Gioia del Colle, open day per l'asilo nido comunale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Venerdi' 18 Ottobre alle ore 12,00 a Gioia del Colle in Via P. Mascagni aprirà le porte ai più piccoli dell'asilo nido comunale, che sarà gestito dalla Cooperativa Sociale “Raggio di Sole”, ormai una garanzia nella gestione dei servizi rivolti ai minori. All’inaugurazione interverranno il Sindaco di Gioia del Colle Giovanni Mastrangelo, l'Assessore alle Politiche Sociali Giovanna Pontiggia, l'Assessore alla Cultura Lucio Romano e Raffaele Mosca, Responsabile della Cooperativa che gestirà il servizio. L' asilo ospiterà bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e rappresenterà un servizio molto importante per la comunità, in quanto offrirà a molte donne la possibilità di dedicarsi con impegno al proprio lavoro, senza dover rinunciare al ruolo di madri. La Cooperativa Sociale “Raggio di Sole”, assicurerà un ambiente sano e sicuro dove i bambini potranno socializzare e integrarsi con altri bambini, garantendo così in modo positivo il loro processo evolutivo. La Cooperativa e l’Ente comunale intendono garantire un’esperienza unica di scoperta e conoscenza reciproca tra nido e famiglia, per la costruzione di una collaborazione che accompagnerà ogni bambino nel suo unico percorso di crescita.