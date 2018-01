Giro tour Bari: iniziativa promossa da Confcommercio Bari in collaborazione con Confguide

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Per tutto il mese di gennaio, ogni sabato pomeriggio, dopo aver ammirato la città dall’alto con un giro sulla meravigliosa ruota panoramica “Diamond Wheel”, sul lungomare Nazario Sauro, le guide turistiche abilitate aderenti a Confguide-Confcommercio vi accompagneranno in un suggestivo Giro Tour notturno a Bari vecchia attraverso le sue piazze, vicoli e corti fino ad arrivare alla cattedrale di S. Sabino ed alla Basilica di S. Nicola.

“Crediamo – evidenzia il presidente Confguide Pietro Palermo - in questo modo di fare un bel regalo di Buon Anno alla città, ai baresi e ai turisti che si apprestano a visitare Bari nei prossimi giorni. Chiediamo, inoltre, a chiunque parteciperà al tour serale di condividere con noi i propri scatti su Facebook con #GiroTourBari sulla pagina ufficiale di Confguide Bari. La foto che riceverà più like verrà premiata da Confcommercio con una borsa shopper. Inoltre – continua Pietro Palermo – abbiamo concordato con il Direttore Confcommercio Leo Carriera, che ringrazio per la disponibilità, altre date nei mesi di febbraio e marzo nonché di realizzare uno "sportello di ascolto guide turistiche" presieduto dai soci Maria Elena Toto, Maria Teresa D’Alessandro, Rossella Forlino e Irina Issakova per rispondere a tutte le domande, dubbi, consigli dei quali necessitino le guide turistiche, sia socie sia non socie di Confguide, su ogni aspetto della professione.” “La maestosa ruota panoramica è diventata come da pronostico la più grande attrazione turistica mobile più attesa delle festività natalizie. Ci attiveremo affinché l'evento Giro Tour Bari possa attrarre turisti e cittadini baresi - ha annunciato Sandro Ambrosi, presidente provinciale della Confcommercio - pubblicizzeremo la ruota panoramica e l’attraente tour notturno attraverso le nostre 40 sedi dislocate sul territorio e mediante un piano di comunicazione ad hoc”. Per partecipare sarà sufficiente presentarsi alle ore 18.15 presso lo stand in legno Confguide-Confcommercio ed esibire il biglietto della ruota panoramica. Ogni gruppo sarà al massimo di 30 partecipanti, consigliata la prenotazione tramite email confguidebaribat@confcommerciobari.it