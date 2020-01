"La governance dell'impresa e la tutela del patrimonio": a Bari l'incontro organizzato da Banca Generali

Incertezza politica, tassi prossimi allo zero, guerre doganali e Borse sempre più volatili: come si può fare impresa e tutelare i patrimoni delle famiglie nell’attuale scenario macroeconomico? Di questo e molto altro si parlerà in occasione di “La governance dell’impresa e la tutela del patrimonio”, l’incontro organizzato a Bari dai professionisti di Banca Generali Private.

Martedì 28 gennaio, lo storico Palazzo Fizzarotti di Corso Vittorio Emanuele 193 apre le sue porte a imprese e pmi per un incontro che riunisce gli esperti della tutela patrimoniale. Ad aprire i lavori sarà Corrado Liguori, Area Manager di Banca Generali Private per il Sud Italia che introdurrà la serata e lascerà la parola a Salvatore De Vitis, fondatore dello Studio legale De Vitis e Associati con sedi a Roma, Milano, Lecce e Nardò che illustrerà la situazione delle imprese pugliesi e le migliori strategie per proteggersi e crescere nell’attuale scenario economico.

I lavori saranno poi conclusi da Antonella Giorgi, Consigliere Delegato di Generfid che guarderà invece agli strumenti fiduciari per la protezione dei patrimoni familiari. “L’impresa e in particolare le pmi sono il cuore del tessuto economico italiano – commenta Corrado Liguori, Area Manager di Banca Generali Private in Sud Italia, che aggiunge – in un momento così particolare come quello attuale, crediamo sia fondamentale essere al fianco di aziende e famiglie per guidarle nelle migliori soluzioni per la tutela e pianificazione dei patrimoni”.