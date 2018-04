House Design Lab, open day venerdì a Bari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Venerdì 13 aprile a Bari, dalle ore 9.00 alle 19.00 in Via De Blasio 11, verrà presentato “House Design Lab”, associazione di imprese accomunate dall’idea di innovare le unità abitative. L’iniziativa sarà un susseguirsi di meeting e workshop tematici sempre focalizzati sul tema della innovazione per la costruzione e la ristrutturazione delle case grazie alla sinergia tra tecnici e imprese. A coordinare la fase progettuale è l’ing. Armando Coppola che precisa: “Serve una risposta concreta ad un mercato sempre più esigente. L’utente finale è giustamente sempre più attento e sensibile al tema della sostenibilità anche dall’unità abitativa. Il nostro progetto prende forma dall’unione di spinta innovativa e ricerca di un sistema orientato all’ottimizzazione ed alla contemporaneità prestazionale”. A promuovere l’Open Day è la Desiderato Group di Claudia Ladisa e Donato Desiderato che aggiunge: “Il sogno era portare in Puglia un progetto innovativo per internal & external design. Ci siamo riusciti mettendo insieme operatori ed aziende del settore, sia locali che internazionali come la Barrisol. Un’idea progettuale come l’House Design Lab ha potuto prendere forma solo grazie a questa partnership. Il nostro obiettivo finale, rivolto a tecnici e imprese che verranno a trovarci venerdì, consiste nel fornire loro assistenza tecnica dalla fase progettuale fino alla posa in opera”.