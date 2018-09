I bitcoin, la nuova frontiera della finanza?

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

All’apertura dei lavori sono intervenuti alla conferenza il Presidente del Rotary Club Bari Ovest, il Presidente del Rotaract Club Bari Dott. Francesco Clarizio, il Vicepresidente del Rotaract Club Bari Agorà l’Avv. Paolo Iannone e la dott.ssa Erika Rieti segretaria del Rotaract Club Bari. Il convegno giuridico accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bari che ha riconosciuto la sua valenza formativa per i propri iscritti ha avuto il pregio di porre in risalto diversi aspetti della materia. Bitcoin, blockchain, criptovalute e di molto altro si è parlato nel corso della tavola rotonda, ove hanno preso altresì parte gli avvocati Romina Centrone (Vicepresidente della Bitcoin Fondation Puglia), Carlo “Jr.” Ciminiello (avvocato tributarista e prefetto del Rotaract Club Bari Agorà), Giuseppe Grisorio (Presidente della Bitcoin Fondation Puglia), il Dott. Francesco Clarizio (Advisor A.M.U. Investements SIM S.p.A. e Presidente del Rotaract Club Bari) e Ciro Di Maio (R.R.D. del Distretto 2120 Rotaract Club - partner Rotary International). Tantissime le questioni giuridiche, fiscali e tributarie su cui i relatori hanno dibattuto a lungo, nell’ambito di un convegno organizzato in maniera eccellente dai Rotaract Club, ove ha risposto una platea numerosa composta da soci e non soci ospitati nella bellissima cornice dell’Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci di Bari.

