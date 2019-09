I neet you: Tecnopolis ricerca giovani neet tra i 25 e i 29 anni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nell'ambito del progetto Ayen, Tecnopolis ricerca giovani NEET (che non studiano nè lavorano) tra i 25 e i 29 anni che vogliono mettersi in gioco in un percorso di formazione imprenditoriale e avvio di startup. In sintesi, Tecnopolis: ✅ Supporterà l'idea di business grazie al supporto di mentor e coach esperti del settore di riferimento💡 ✅ Avvierà sessione di training in aula e online ✅ Fornirà per 6 mesi accesso gratuito a spazi di coworking dotati di moderni dispositivi tecnologici ✅ Organizzerà una settimana di Formazione Transnazionale dando la possibilità ad 1 o piu partecipanti di visitare uno degli incubatori presenti nei Paesi Partner del Progetto ✈️ (Croazia, Bulgaria, Romania) Iscrizioni entro il 30/09/2019, info a.maddaluno@tno.it

Gallery