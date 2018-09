Il mercato delle auto in Puglia trainato dall'usato

Il mercato delle auto in Puglia conferma la propria bontà e la propria crescita anche nel 2018. Nella nostra regione infatti, grazie anche al fenomeno ormai diffusissimo dei compro auto, il mercato delle quattro ruote è più vivo che mai, soprattutto per quanto riguarda le auto usate. Questo comparto ha fatto crescere l’interesse dei pugliesi di circa il 4%, con una particolare attenzione per i modelli “green” (+37%).

Prima di addentrarci più nei dati forse è meglio cercare di specificare Ma cosa sono i compro auto usate? In sostanza si tratta di aziende che operano nella fase iniziale su Internet permettendo ai proprietari delle auto di poterli contattare per una valutazione gratuita. Soltanto in un secondo momento, ovvero dopo che il privato ha accettato la proposta economica, si fissa un incontro presso la sede più vicina per completare l’affare con pagamento sicuro e sistemare tutto l’iter burocratico.

Per quanto riguarda i numeri del mercato delle auto usate in Puglia, sembra che in tutta la regione l’interesse per i veicoli di seconda mano è aumentato. Nel 2017, ad esempio, è stato registrato un sensibile incremento delle vendite del +4,3%, mentre l’età media delle auto in vendita è di 7,7 anni, a testimonianza che oggi l’auto si sostituisce più per necessità.

Grande attenzione all’ambiente

Come il resto della popolazione italiana, anche noi pugliesi sono più sensibili alle tematiche di eco sostenibilità ed al “green”, anche se la variabile pricing delle elettriche ed ibride ha ancora un’incidenza importante visto che il prezzo medio si attesta sui € 15.180. Per quanto concerne i modelli “green” più ricercati, ai primi posti svettano la Toyota Auris e la Renault ZOE. A rivelare tutti questi dettagli è stato lo studio dell’Osservatorio di Autoscout24, realtà che ovviamente riesce ad avere il polso della situazione sia a livello nazionale che regionale.

I prezzi medi in Puglia

Per quanto riguarda il prezzo delle auto in offerta sul mercato in Puglia, il prezzo medio di vendita si attesta a circa 10mila 685 euro, un dato nettamente inferiore alla media nazionale che è pari a 12mila 170 euro. Per acquistare una vettura sul mercato pugliese, tra le province “più care” troviamo ai primi posti Barletta-Andria-Trani, con un prezzo medio di € 12.545, e Bari con € 11.210, seguite da Taranto con € 10.985 e Lecce con € 10.660. Più “economiche” Foggia (€ 9.165) e Brindisi (€ 9.535). Questi numeri dimostrano la bontà di un comparto che ha beneficiato dei vantaggi offerti dalla rete e dall’evoluzione tecnologica, veri e propri traini per quel che riguarda le auto usate.

Con internet, infatti, gli utenti possono vendere in modo più semplice la propria auto usata, utilizzando magari il canale dei compro auto presente anche a Bari oppure quello degli annunci su siti specializzati. Allo stesso tempo, però, anche per chi cerca è ovviamente più facile trovare l’auto giusta ad un ottimo prezzo utilizzando semplicemente un pc o smartphone per mettersi in contatto con il proprietario.

Insomma, il futuro del mercato delle auto viaggia spedito sulle ali delle nuove tecnologie che consentono agli utenti di sfruttare situazioni più che vantaggiose per comprare un’auto usata in ottimo stato.