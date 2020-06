Il mondo beauty alza la voce: parte da Altamura l'iniziativa "Express yourself e Reinvent"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il mondo beauty alza la voce e dà il via a un'iniziativa denominata "Express Yourself & Reinvent" per incoraggiare tutti gli addetti del settore a reinventarsi, senza però trascurare l'arte della bellezza. La difficile e travagliata crisi sanitaria nazionale e internazionale, provocata dalla diffusione del nuovo Coronavirus, ha messo in ginocchio l'economia mondiale. Alcune attività e settori dell'economia hanno subìto, più di tutti, gravi danni economici e ripercussioni negative. In queste occasioni così difficili possono emergere occasioni di riscatto, rinascita e rivoluzione. Da qui l'iniziativa "Express Yourself e Reinvent" dell'associazione Beauty Secret di Altamura. La squadra di artisti e professionisti del settore beauty e acconciatura vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'arte della bellezza con un concetto abbastanza chiaro: "Anche indossando la mascherina, la nostra bellezza e i nostri sorrisi saranno sempre visibili". Acconciatori, make-up artist, web influencer e professionisti del mondo bellezza hanno unito le forze per lanciare un'iniziativa che punta su tre pilastri fondamentali per la rinascita: Express Yourself, Reinvent e Revolution. Si tratta di un’innovazione che nasce dall’interno, il cui topic si basa sulla necessità di portare il proprio lavoro e la propria arte a un livello più evoluto, esprimendo la propria persona e il proprio carattere attraverso l’arte della bellezza.

Gallery