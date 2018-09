Il roadshow "Passi" fa tappa a Bari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il prossimo 7 settembre, in Piazza Redentore, a partire dalle ore 17.00, farà tappa a Bari il roadshow cooperativo “PASSI”, iniziativa a cura dell’Alleanza delle cooperative Puglia sostenuta dalla Regione Puglia con le risorse a valere sulla L.R. n.23/1988, che porta gli sportelli delle Centrali cooperative, Confcooperative, Legacoop e AGCI e la mutualità della cooperazione nelle piazza e nei luoghi teatro della vita quotidiana. La manifestazione dell’Alleanza delle Cooperative della Puglia, infatti, vuole dare alle l’opportunità di conoscere strumenti di promozione e supporto per fare impresa cooperativa e darsi un’occasione di lavoro buono. Dopo i saluti di Carmelo Rollo, Piero Rossi e Giovanni Schiavone, rispettivamente Presidenti di Legacoop, Confcooperative e AGCI, l’iniziativa prevede l’intervento diretto di coloro che ogni giorno propongono un modello di cooperazione finalizzato allo sviluppo del benessere sociale. A cominciare da Don Francesco Preite, Direttore Opera Salesiana Redentore, e Vincenzo Bellini, Presidente del Distretto Puglia Creativa e attuale gestore dell'importante esperienza presente sul quartiere Libertà rappresentata dalle Officine Creative, per finire, non da ultimo, ai rappresentanti di alcune cooperative che sono attive sul territorio. Alla manifestazione parteciperanno rappresentanti delle istituzioni quali Sebastiano Leo, Assessore alla Cooperazione ed alla Formazione della Regione Puglia, e Antonio Decaro, Sindaco di Bari, insieme ai segretari delle sigle sindacali, Gigia Bucci, segretario generale CGIL Bari, Giuseppe Boccuzzi, segretario generale CISL Bari e Davide De Gregorio, coordinatore UIL area metropolitana di Bari. Durante la tappa vi sarà una rappresentazione teatrale sul tema della cooperazione messa in scena dalle compagnie “Ventinovenove” e “Teatro Kismet” che chiuderà la giornata.