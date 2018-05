"Stipendi di aprile non pagati", lavoratori Impregico in stato di agitazione

"La Cgil Funzione Pubblica di Bari denuncia il mancato pagamento del mese di aprile 2018 per i lavoratori della società Impregico, e il mancato incontro con Comune e Società per discutere sulla premialità".

Così, attraverso un comunicato il sindacato proclama lo stato di agitazione per oggi, 22 maggio, relativo ai lavoratori dell'azienda che gestisce i servizi di igiene urbana nei Comuni di Acquaviva e Giovinazzo. Parallelamente la Cgil chiede "il tentativo obbligatorio di conciliazione, come previsto dalla normativa vigente 146/90 e s.m.i. chiedendo un tavolo tecnico con i sindaci per poter discutere della vertenza".

Al centro della mobilitazione c'è il mancato pagamento degli stipendi di aprile. "In data 18 maggio us - ricostruisce il sindacato nella nota - la Impregico dichiarava che lo slittamento del pagamento delle competenze mensile al personale è causato dal ritardo nel pagamento dei corrispettivi di appalto da parte delle Amministrazioni comunali, a tutt'oggi non risulta pagato il canone relativo al mese di marzo 2018, che si impegnava a versare con un solo acconto ai lavoratori di 400 euro". "Non possiamo accettare che tutto questo accada - conclude la nota a firma del coordinatore igiene ambientale Fp Cgil Antonio De Leo - la Cgil, in data 22 maggio us, comunica lo stato di agitazione e il tentativo obbligatorio di conciliazione, come previsto dalla normativa vigente 146/90 e s.m.i. chiedendo un tavolo tecnico con i sindaci per poter discutere della vertenza".