Spettacolo, musica e divertimento per l’apertura del maxi-store Centro Convenienza Arredi a Bari

Quattro giorni di iniziative, spettacolo, musica, food e intrattenimento per festeggiare la nuova apertura dello showroom Centro Convenienza Arredi a Bari, nel Parco Commerciale Maximall Santa Caterina, da giovedì 25 a domenica 28 gennaio.

Proprio giovedì 25, infatti, l’azienda siciliana dell’arredamento Italian style apre finalmente le sue porte anche in Puglia nel segno del “bello che costa poco” con il suo undicesimo punto vendita, primo della regione, esteso su 4.000 metri quadrati in cui saranno ospitate infinite soluzioni d’arredo funzionali ed eterogenee, da quelle più classiche a quelle più in linea con le ultime tendenze dell’interior design.

L’apertura del maxi-store porterà al territorio anche una ricaduta più che positiva in termini occupazionali: basti pensare all’alto numero di dipendenti diretti e a tutto l’indotto composto da montatori, trasportatori, rilevatori misure, etc.

L’ampia metratura del negozio, pensato in chiave moderna, permetterà di avere tutte le soluzioni di arredo a vista, grazie alla proposta di un nuovo modello espositivo che punta alla percezione concreta degli ambienti. Il supporto dei progettisti qualificati, inoltre, garantirà la gestione professionale delle progettazioni su misura, grazie ad innovativi software che permettono una percezione immersiva.

È così che l’azienda porta il bello nelle case degli italiani e lo rende disponibile a tutti, mettendo perfettamente in relazione la qualità vera con il più basso prezzo possibile.

Giovedì 25, quindi, apertura ufficiale: lo showroom ospiterà, fino a domenica 28, punti food con degustazione gratuita di prelibatezze pugliesi dolci e salate, un baby park con giostrine ed attrazioni per i più piccoli, animazione per tutta la famiglia con laboratori creativi; ci si potrà divertire scattando e condividendo fotografie nella postazione selfie box, e portare a casa tanti sfiziosissimi gadget a tema. Non mancheranno inoltre momenti di intrattenimento con la simpatica mascotte Sorriso, pronta ad accogliere “a suon di abbracci” grandi e piccini. Per questi ultimi, poi, c’è un’altra sorpresa: sabato 27 e domenica 28 saranno ospiti dello store gli amatissimi Gemellini YoYo, protagonisti dell’altrettanto amato cartoon di RAI YoYo. I più grandi, invece, nelle stesse date potranno assistere al doppio concerto dei Los Locos, il duo italiano noto per le sue famosissime performance di musica latino-americana.

Tanto divertimento quindi, ma anche tante promozioni: oltre 250 gli articoli in offerta, con tagli importanti sui prezzi già così bassi.

Centro Convenienza Arredi vanta alle sue spalle ben trent’anni di esperienza: nato in Sicilia, il Gruppo si è consolidato fuori dal territorio regionale grazie ad un processo di espansione avviato nel 2009 e che oggi lo vede protagonista di tutto il centro-sud Italia (con 11 maxi-store tra Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e appunto Puglia). Il 2018 vedrà presto nuove aperture nel resto della penisola e probabilmente anche all’estero.