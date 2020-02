A Santa Caterina apre il nuovo Parco Commerciale: dal 28 febbraio l'inaugurazione dei primi maxi store

Tutto pronto per l'apertura del nuovo Parco Commerciale Santa Caterina. L'inaugurazione dei primi maxi store è fissata per venerdì 28 febbraio: ad aprire i battenti saranno Unieuro, Arcaplanet e Iperceramica, cui seguiranno gli altri punti vendita, tutti di brand nazionali e internazionali, dei più diversi settori: abbigliamento, calzature e accessori, articoli per casa e ristorazione.

Con l'apertura del parco Santa Caterina - di proprietà di Bari Immobiliare srl e gestito dalla società pugliese Svicom srl - l'intera area commerciale alle porte di Bari punta a diventare "una delle principali destinazioni per lo shopping" in Puglia.

Il parco commerciale è raggiungibile grazie alla nuova viabilità stradale realizzata in corrispondenza dell’uscita 9 della tangenziale di Bari e garantisce un accesso diretto ai maxistore dell’area.

Diverse le imprese locali coinvolte nelle fasi di cantiere e avvio delle attività. Alta l'attenzione riservata alla sostenibilità energetica dei nuovi spazi commerciali, grazie alla presenza di impianti fotovoltaici a sostegno della produzione di energia elettrica utile ai punti vendita, alla realizzazione di impianti di ultima generazione per il riutilizzo delle acque meteoriche e all’implementazione di nuovi servizi come le colonnine di ricarica per le auto elettriche di prossima installazione.

Nel primo weekend di apertura, dal 28 febbraio al 01 marzo, i visitatori saranno accolti dalle gustose prelibatezze dei camioncini street food disposti lungo la “passeggiata en plein air”.

(Foto Fb Parco Commerciale Santa Caterina)