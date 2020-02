Coronavirus, sospese le gite scolastiche. "Così strutture turistiche in Puglia rischiano di non poter pagare il personale"

Nella conferenza stampa di ieri pomeriggio sulla situazione Coronavirus in Puglia e sulle disposizioni e raccomandazioni rispetto all'emergenza sanitaria che sta colpendo il Nord Italia, alla domanda di un giornalista circa la possibilità che eventi come il Bifest di Bari previsto alla fine di marzo possano subire limitazioni a causa del Covid-19, il governatore della Regione Puglia ha fatto sapere di aver chiesto che sia attenuata la norma che impedisce i viaggi di studio "che sta colpendo al cuore il nostro sistema di ospitalità alberghiera che regge anche attraverso la passione che moltissimi hanno della Puglia anche durante la stagione invernale. Ci preoccupa che moltissime strutture turistiche rischiano di non riuscire a pagare il personale se questo flusso importante di 'gite' scolastiche non si verificherà".

Il sindaco di Puglia ha aggiunto e concluso: "Non sappiamo se verrà accolta dal governo la nostra richiesta, sul Dpcm il potere esclusivo è del presidente del Consiglio. E' vero che ha l'onere di ascoltarci ma non ha l'obbligo di dare seguito al nostro parere".