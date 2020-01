Feste con pochi clienti per il mercato di San Pasquale, i commercianti: "Ora puntiamo su consegne a domicilio, ma serve più visibilità"

Il 2020 non si è aperto felicemente per i commercianti del mercato di San Pasquale, che a novembre ha aperto le porte ai mercatali di via Nizza. Nonostante le aperture straordinarie per le feste natalizie, i guadagni sono molto bassi. "Nella giornata di oggi avremo visto 15-20 clienti" spiega una di loro al microfono di BariToday, e ora si cercano soluzioni per cambiare rotta e rendere più visibile nel quartiere la struttura in via Amendola, dove a fine mese verranno riempiti anche gli ultimi 7 box rimasti sfitti.