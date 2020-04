IoDomicilio sbarca ad Adelfia, un nuovo servizio online per le consegne a casa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

IoDomicilio, web app astesa al comune di Adelfia, permette ai cittadini di ordinare online dalle attività locali presenti sulla piattaforma. Gli ordini verranno inoltrati alle attività che potranno mettersi d'accordo autonomamente con il cliente sulle modalità di consegna. IoDomicilio nasce in risposta all’emergenza coronavirus per supportare i cittadini e le attività commerciali locali e facilitare l'ordinazione della spesa a domicilio, limitando il rischio di contagio, tutelando la salute dei propri cari. Il servizio di IoDomicilio è totalmente gratuito per entrambe le parti per tutta la durata dell'emergenza. A questo link è possibile trovare tutte le attività di Adelfia presenti sulla piattaforma: https://iodomicilio.it/consegne-domicilio/adelfia/ Vi chiediamo di considerare la pubblicazione di un articolo in merito sul vostro giornale, in modo che gli esercenti possano inserire la propria attività e che i cittadini possano ordinare online dalle loro botteghe di fiducia. Alcuni giornali in diverse parti d'Italia hanno già scritto sul nostro progetto, per permettere la diffusione del servizio tra le botteghe e tra i cittadini del proprio paese: - https://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2020/04/19/news/consegne-sbarca-a-pistoia-l-app-web-iodomicilio-1.38737775 - http://www.cassanoweb.it/economia/29682-iodomiclio-lapp-per-fare-la-spesa-senza-spostarti-da-casa.html - http://www.valdinievoleoggi.it/a82264-la-web-app-per-le-consegne-a-domicilio-viene-estesa-anche-al-comune-di-pistoia.html