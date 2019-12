Ipermercato Auchan di Modugno chiuso per sciopero, la protesta dei lavoratori: "Nessuna certezza nel passaggio a Conad"

Resterà chiuso per sciopero per l'intera giornata di oggi l'ipermercato Auchan di Modugno. L'iniziativa di protesta, indetta dai sindacati proprio nel giorno dell'antivigilia, riguarda anche Margherita Distribuzione ed è legata al passaggio della rete di vendita dal colosso francese al gruppo Conad. Una vertenza in merito alla quale i sindacati denunciano "l'assenza di certezze" per il futuro dei lavoratori coinvolti.

L'ipermercato riaprirà domani, 24 dicembre, mentre è regolarmente aperta la galleria commerciale. Ugualmente aperto l'ipermercato Auchan di Casamassima.