L'aeroporto di Bari è il migliore in Italia e tra i migliori al mondo

L'aeroporto di Bari intitolato alla memoria di Karol Wojtyla è tra i migliori in Italia e si attesta tra i migliori del mondo. Già premiato da Altroconsumo, che lo posiziona al 38° posto su 178 nella classifica dei migliori aeroporti al mondo per servizi, accessibilità e mobilità interna, lo scalo barese viene ora premiato anche da PaesiOnLine, portale leader del mercato italiano del turismo online. Una vera e propria rivincita del Sud, che vede lo scalo pugliese surclassare strutture di rilievo internazionale, come Malpensa o Fiumicino. Standard di qualità elevatissimi, design avveniristico e gestione smart rendono il Karol Wojtyla un vero e proprio punto di interesse per gli oltre 850.000 utenti della community online. L'aeroporto barese riscuote grande successo anche sui social network, in particolare su Facebook. Sulla fanpage di PaesiOnLine, i post che lo riguardano sono arrivati a registrare 6.000 reactions, più di 1.000 condivisioni e una notizia che ha raggiunto oltre un milione di utenti, con apprezzamenti e commenti di viaggiatori che condividono la propria esperienza positiva presso lo scalo pugliese. Tra le cose maggiormente apprezzate dai viaggiatori di tutto il mondo, l'efficiente organizzazione interna, che permette di accedervi agilmente, i tempi di attesa ragionevoli ai controlli di sicurezza, una valida mobilità interna al terminal, buona disponibilità di posti a sedere, la presenza di bar e ristoranti e una buona manutenzione e pulizia delle toilette. Nato nel 1934 come struttura esclusivamente militare in una zona a confine tra il quartiere di Macchie e Palese, l'aeroporto ha successivamente aperto anche all'aviazione civile, fino a diventare l'aerostazione attuale. Il terminal dedicato alla memoria di Karol Woytjla ha un'area di 29.000 metri quadrati su cinque livelli e 5.400 metri quadrati adibiti alle attività commerciali. Questo aeroscalo conta circa 1400 passeggeri all'ora, 32 000 aeromobili l'anno e può contenere ben 3.600. 000 passeggeri all'anno.