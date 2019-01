La Prefettura di Bari su invito della Fisascat Cisl Bari ha convocato un tavolo istituzionale per affrontare la questione sulla sicurezza delle guardie giurate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dopo la richiesta di attivazione di un tavolo istituzionale da parte della Fisascat Cisl Bari, seguita all’ennesimo assalto ad un portavalori del 2 gennaio scorso, Il Prefetto di Bari ha convocato le organizzazioni sindacali per venerdì 18 gennaio alle ore 10.00. Per la Fisascat Cisl territoriale saranno presenti il Segretario Generale Miriam Ruta e Nicola Colella della segreteria Più volte, in passato le OO.SS. di categoria hanno sollecitato alla locale Prefettura l'attivazione di un tavolo istituzionale che coinvolga ogni soggetto preposto al settore, per avviare un processo di monitoraggio della criticità in termini di sicurezza operativa e un conseguente percorso di salvaguardia non solo della sicurezza degli operatori del settore, ma altresì della sicurezza dell'ordine pubblico, seriamente compromessi da queste tipologie di atti criminali che costituiscono fonti di finanziamento delle più pericolose organizzazioni criminali locali. Si avverte inoltre la necessità di determinare un impulso da parte delle autorità istituzionali per una definizione positiva di una vertenza nazionale in atto che vede questo settore privo di un rinnovo del CCNL da oltre 3 anni, con tutte le conseguenze derivanti da una mancata riclassificazione e valorizzazione del ruolo delle G. p.G. ormai chiamate ad un ruolo essenziale nella vita della nostra comunità quali attori principali della sicurezza complementare, per un proficuo miglioramento del vivere civile di questo Paese.