"No alla privatizzazione del servizio di vigilanza", la protesta dei portuali baresi davanti al Consiglio regionale

Presidio di protesta, questa mattina, davanti alla sede del Consiglio regionale pugliese, in via Gentile a Bari, da parte dei lavoratori della società Porti Levante Security, contro la privatizzazione della'azienda che si occupa di vigilanza negli scali marittimi dell'Autorità di Levante (Bari, Barletta, Monopoli, Manfredonia e Brindisi). L'appuntamento è stato organizzato al sindacato Usb per ribadire la contrarietà all'operazione che i mesi scorsi ha visto un bando per esternalizzare il servizio. Una novantina i lavoratori coinvolti: temono una riduzione del salario, dovuta al possibile cambio di contratto (da quello dei portuali alla categoria guardie giurate). Si tratta della seconda protesta in pochi giorni, dopo il sit-in davanti Palazzo di Città in occasione del primo Consiglio comunale dello scorso 29 agosto.

Usb: "Intervenga la Regione"

"Chiediamo l'intervento della Regione - spiega Sabino De Razza Segretario pugliese di Usb Lavoro Privato - sull'assegnazione ai privati della Porti Levante e una riflessione approfondita. Parliamo di un appalto che coinvolge 5 portualità e persone che hanno già un lavoro consolidato. Riteniamo che tutto ciò sia un regalo ai privati da parte dell'autorità portuale. La politica dovrebbe intervenire per risolvere una vicenda che va avanti da mesi. L'assurda decisione di privatizzare la società stessa consegna un importante servizio a ditte private, con prevedibilissime conseguenze negative per i lavoratori in questione" conclude De Razza. La delegazione dei lavoratori ha incontrato, nel corso della protesta, la consigliera pugliese del M5S Antonella Laricchia, alla quale sono state espresse le ragioni del sit-in.