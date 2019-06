La Puglia tra le peggiori regioni d'Europa per tasso di occupazione: è quintultima in Ue

C'è anche la Puglia tra le peggiori regioni d'Europa per il tasso di occupazione: lo rivela Eurostat in una ricerca riguardante il 2018. La Puglia si piazza al quintultimo posto con il 49,4% di occupati tra le persone che hanno tra i 20 e i 64 anni, davanti a Calabria, Campania, Sicilia e Mayotte, regione d'oltremare africana della Francia, nelle vicinanze del Madagascar. Un quadro decisamente poco positivo per l'Italia che ha 4 redioni negli ultimi 5 posti, a fronte di un tasso medio di occupazione del 73,1%.