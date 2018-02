Lavoro giovanile, fondi per ragazzi tra i 16 e i 29 anni: il Comune estende il bando a tutta la città

Via libera dalla Giunta comunale al progetto BA29, dedicato all'inserimento lavorativo di giovani, residenti nel territorio barese, disoccupati o inoccupati di età compresa tra i 16 e i 29 anni provenienti da nuclei familiari con ISEE inferiore ai 6.000 euro. Il Comune ha allargato il raggio d'azione dell'iniziativa, estendendolo a tutta la città, rispetto alle "periferie" e alle "aree urbane degradate" alle quali era inizialmente destinato. Il progetto, da 1,4 milioni di euro, consentirà l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati attraverso l’attivazione di tirocini semestrali presso aziende dell’area metropolitana di Bari localizzate entro i 25 chilometri di distanza dal capoluogo pugliese.

“Bari, come tutte le città mediterranee, presenta una stratificazione sociale interna piuttosto forte e modelli di convivenza, negli stessi quartieri, tra fasce alte e basse di reddito - spiega l’assessore alle Politiche del lavoro, Paola Romano -. La distinzione tra ricchezza e povertà, dunque, non è segnata da un confine preciso e vi sono interi quartieri come il Libertà, Madonnella, Carrassi o Bari vecchia dove il fenomeno del mix sociale è molto evidente ed è per noi un valore. La perimetrazione proposta dal PON Metro delle aree bersaglio si adattava parzialmente al nostro contesto urbano e, per garantire equità di accesso alla misura, abbiamo deciso di estenderla anche al di fuori di queste aree, fermi restando i criteri di reddito. Naturalmente contiamo su una significativa adesione da parte delle imprese, oltre che dei cittadini, perché il problema della disoccupazione giovanile resta al centro della nostra agenda politica”.