Tour operator e agenzie di animazione turistica a caccia di personale: quattro giorni di selezioni a 'Porta futuro'

Con l'avvicinarsi della stagione estiva ripartono le attività di selezione da parte di tour operator e agenzie di animazione turistica che attraverso Porta Futuro organizzano a Bari una serie recruiting days per presentare numerose opportunità di lavoro nel settore turistico.

Nel prossimo mese, si svolgeranno le prime 4 giornate di selezione con importanti realtà nazionali che, con la consulenza degli operatori del job centre barese, incontreranno tutti i cittadini interessati.

Si parte domani pomeriggio, mercoledì 21 febbraio, con l'agenzia salernitana Jolly Animation, specializzata in animazione, sport e spettacoli in villaggi turistici per poi proseguire il o 9 marzo con i brianzoli ATS Animation Group. A seguire, due giornate di full immersion - 15 e 21 marzo - rispettivamente con Vision Group srl e EV Group.

Per tutti i cittadini che vorranno partecipare alle selezioni è possibile inviare le candidature alle pre-selezioni sul portale www.portafuturobari.it. È comunque sempre suggerita la registrazione ai servizi di Porta Futuro Bari: per farlo è sufficiente presentarsi all'ex Manifattura dei Tabacchi con carta d'identità e codice fiscale dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, e dal lunedì al giovedì, dalle 15:00 alle 17:00.