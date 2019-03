Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

"Le Best Practices nei processi di esecuzione forzata" è il titolo del convegno organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari che si terrà giovedì 21 marzo alle 14.45 nell’Aula Consiglio Ordine degli Avvocati, in piazza Enrico De Nicola a Bari. Fra i temi di rilevante interesse che verranno affrontati nel corso del convegni, spiccano le sinergie tra esperto e custode, le linee guida per le esecuzioni immobiliari rilasciate dal CSM, le LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI A GARANZIA DEI CREDITI INESIGIBILI di recente aggiornamento. In questa prospettiva esperti stimatori, custodi e delegati si confronteranno sul tema con un Giudice delle Esecuzioni del Tribunale Ordinario di Bari. Dopo i saluti, tra gli altri, del Presidente della Sezione Esecuzioni Immobiliari Dott. Antonio Ruffino, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari, avvocato Giovanni Stefanì del il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bari, ingegner Roberto Masciopinto e del Rettore Politecnico di Bari, professor ingegner Eugenio Di Sciascio; ci saranno i vari interventi dei relatori. La dottoressa Laura Fazio, Giudice II sezione Civile ed EE. II. del Tribunale di Bari interverrà sul tema: “Il custode giudiziario: poteri e funzioni”; il professor Maurizio D’Amato, professore del Politecnico di Bari, parlerà “Dall’expertise immobiliare agli standard di valutazione”. “Sinergia tra l’attività del c.t.u. e l’attività del custode” è, invece, il tema sul quale parlerà l’avvocato Olga Mantegazza custode e delegato del Tribunale di Bari, Vice presidente dell'Associazione Delegati Vendite giudiziarie di Bari. Concluderà il convegno l’intervento dell’ingegner Pasquale Maurelli, che relazionerà su “Il ruolo dell’esperto stimatore tra regole e prassi”. Modera il dottor Angelo Berloco.