Made in Sneakers: con un click spediamo in tutto il mondo

Made in Sneakers è un’idea imprenditoriale basata sulla vendita autorizzata di sneakers di brand di alto livello, come Nike, Puma, Adidas, Converse, Vans, Skechers e tanti altri, per avere un’offerta ad ampio spettro che abbraccia tutte le esigenze di un pubblico sempre più all’avanguardia e bisognoso di novità. Gli interlocutori e i settori a cui ci si rivolge, l’approccio commerciale e la comunicazione, si sono evoluti come conseguenza dei sempre più rapidi cambiamenti nel mercato.

Made in Sneakers presenta tre Store fisici nella città di Bari, dislocati in sedi strategiche, (Via Prospero Petroni, 5 - Corso Cavour, 128 - Via Sparano, 8), così da coprire più punti della città e conferire un’immagine a 360° dell’azienda stessa. Nonostante l’affermazione sul territorio di realtà internazionali già esistenti e l’incremento di store che mirano allo sviluppo dei brand, Made in Sneakers non teme l’avvento di questi megastore come segno di svantaggio o svalutazione. Anzi, tale diffusione a macchia d’olio di store come Adidas, Nike (prossima apertura) e così via, permette di evidenziare la fidelizzazione che Made In Sneakers ha con la clientela cittadina e regionale, puntando così non solo alla mera vendita dello sneakers, ma alla creazione di un momento di condivisione, consolidatosi nel tempo. All’incirca dieci anni fa l’azienda ha investito nella creazione di un sito web (www.madeinsneakers.it) puntando sulla crescita dell’immagine online come e-commerce. Collocato nelle ricerche su Google con un alto posizionamento nella sua categoria,

con più di 14000 articoli, l’offerta e la varietà di stili diversi consente di abbracciare più target di clientela e soddisfare ogni esigenza.

Madeinsneakers.it garantisce spedizione gratuita in Italia e spedizioni all’estero in tutto il mondo.

Il successo di Made in Sneakers si fonda sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti a clienti internazionali e non, grazie a una strutturata e ben coordinata rete commerciale in Italia e all’estero.

E’ fornito di una piattaforma multiservizi al Baricentro, utilizzato come logistica e sede dell’ufficio e-commerce e web dell’azienda.

Oltre ad avere un proprio sito, è presente nei migliori Marketplace sul mercato, posizionandosi in alto tra i venditori strategici a livello mondiale. Adotta le strategie marketing più moderne e all’avanguardia, stando sempre al passo con i tempi. E’ presente sui social network più in voga del momento, permettendo una comunicazione diretta e fidelizzata con la clientela. Facebook e Instagram, ne fanno la maggiore, consentendo non solo di essere sempre aggiornati sulle novità presenti, sugli eventi organizzati e sulle promozioni del mese, ma permettendo una relazione diretta con i clienti, che possono, grazie alla sezione shopping, acquistare direttamente dai social stessi.

Made in Sneakers non si limita soltanto al locale e nazionale, ma investe anche nei mercati esteri, per essere sempre più competitiva, poiché da tale confronto e concorrenza sia locale che non, ne deriva una crescita e sviluppo esponenziale.

La sinergia e la professionalità dello staff, sia degli store fisici che dell’ufficio e-commerce, consente di avere un organico solido e adatto ad ogni situazione.

Made in Sneakers si prefissa per il 2020-2024 tra le prospettive future quella di ampliare la propria rete imprenditoriale con una sede a Milano, culla del business mondiale. Ciò è reso possibile grazie a sacrifici e investimenti, sottolineando la capacità di un brand emergente di contrastare l’imposizione prorompente delle multinazionali mettendo in luce il proprio carattere del sud.