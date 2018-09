Mangia la cultura: torna alla Fiera del Levante pad.150 con laboratori e momenti dedicati alla gastronomia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“Mangia la cultura”, l’interessante iniziativa promossa da Confcommercio Bari-Bat, volta a far conoscere l’immenso patrimonio storico, artistico e gastronomico del territorio torna alla Fiera del Levante e, a breve riprenderà i suoi percorsi gastronomico/culturali. Nel Pad. 150 di Confcommercio BARI Bat, alla Fiera del Levante per quello che si conferma un volano per turismo ed economia del territorio, importanti e numerosi appuntamenti di seguito meglio indicati : martedì 11 Settembre ORE 09.00 > 14.00 MANGIA LA CULTURA: Presentazione del Progetto a cura di CONFGUIDE - BARI BAT ORE 17.00 > 19.30 Spettacolo di animazione SI...AMO LE MARIONETTE a cura di R. LANAVE ORE 19.30 > 20.00 “I MAESTRI DEL BEER COCKTAILS” organizzato da Ad Horeca Srl – Modugno ORE 18.30 > 20,00 “PREPARIAMO IL PANZEROTTO PERFETTO” organizzato da Assipan Panificatori - Bari ORE 18.00 > 20.30 Spettacolo di animazione di ARTI CIRCENSI a cura della Compagnia La Farandula mercoledì 12 Settembre ORE 09.00 > 14.00 MANGIA LA CULTURA: Presentazione del Progetto a cura di CONFGUIDE - BARI BAT ORE 18.00 > 19.00 “LE SFUMATURE AROMATICHE DEL VINO” organizzato da enologo F. Mazzone (Azienda Mazzone – Ruvo di Puglia) ORE 18.30 > 20.00 Spettacolo di animazione VITIN TAMBURRID E STRUMENTI POPOLARI a cura di V. CASCELLA giovedì 13 Settembre ” ORE 18.30 > 20.00 “I TARALLI DELLA TRADIZIONE” da Frutti del Grano - Trani ORE 18.00 > 20.00 Spettacolo di animazione di ARTI CIRCENSI a cura della Compagnia La Farandula venerdì 14 Settembre ORE 09.00 >18.00 MANGIA LA CULTURA: Presentazione del Progetto a cura di CONFGUIDE - BARI BAT ORE 15.00 > 16.00 “L'ARTE DEL CAFFÈ, PER UN RITO TUTTO PUGLIESE” organizzato da G.A.I.E. Caffè – Terlizzi ORE 18.30 > 19.30 “SCOPRIAMO IL SOSPIRO DI BISCEGLIE -PRESIDIO SLOW FOOD” a cura dello Chef Pasticcere Ventura Ricchiuti, Rondò Caffè – Bisceglie ORE 19.30 > 20.30 “LA VIA DELLA BIRRA” a cura del Maestro birrario Giuseppe Cilli Birrificio Arè – Barletta ORE 18.00 > 20.00 Spettacolo di animazione VITIN TAMBURRID E STRUMENTI POPOLARI a cura V. CASCELLA sabato 15 Settembre ORE 11.00 > 16.00 Convegno CONFGUIDE BARI BAT "TURISMO, ARTE E LEGALITÀ. CONFGUIDE PER IL TERRITORIO." ORE 14.00 > 18.00 MANGIA LA CULTURA: Presentazione del Progetto a cura di CONFGUIDE - BARI BAT ORE 18.30 > 20.00 “IL SEGRETO DELLA FOCACCIA BARESE” a cura di Giovanni Di Serio - Assipan Bari ORE 18.00 > 20.30 Spettacolo di animazione VITIN TAMBURRID E STRUMENTI POPOLARI a cura di V. CASCELLA domenica 16 Settembre ORE 09.00 > 18.00 MANGIA LA CULTURA: Presentazione del Progetto a cura di CONFGUIDE - BARI BAT ORE 18.30 > 20.00 “ANGOLO DELLE ORECCHIETTE E DELLA PASTA FRESCA PUGLIESE” organizzato da Vittoria Di Mario - Bari ORE 18.00 > 20.00 Spettacolo di animazione MIMO CLOWN a cura di G.CEGLIE