McDonald's cerca personale a Bari: in piazza del Ferrarese i colloqui per 80 nuovi posti

Arriva a Bari il prossimo 12 novembre il McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture McDonald’s su tutto il territorio italiano.

Dopo la fase di candidatura online, le selezioni approdano in città - dove è prevista l'apertura di un nuovo fast food della catena in corso Vittorio Emanuele - per i colloqui. L'appuntamento è dalle ore 10 in piazza del Ferrarese. Per il nuovo ristorante di Bari, McDonald’s è alla ricerca di 80 persone dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente.

Durante la giornata verranno effettuati in piazza i colloqui a coloro che hanno superato le prime due fasi di selezioni online. L’evento sarà l’occasione per conoscere le storie e le aspirazioni dei candidati e parlare con i manager locali di McDonald’s.