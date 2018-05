Bancarelle aperte anche di domenica: a Modugno cinque date per i mercati straordinari

Mercati aperti anche di domenica a Modugno. Prenderà il via il prossimo 20 maggio l'iniziativa 'MercatInFesta', che vedrà l'apertura straordinaria sia del mercato settimanale in zona Piscine che di quello giornaliero coperto di via X marzo per cinque domeniche.

L'iniziativa e le date

Su proposta delle associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, l'Amministrazione Magrone ha organizzato e indetto 5 edizioni aggiuntive dei mercati food e no-food che si svolgono, da tradizione, rispettivamente ogni giorno in via X marzo e ogni venerdì della settimana in zona Piscine Comunali. Ribattezzate “#MercatInFesta2018”, le edizioni straordinarie del mercato settimanale e del “frutta e verdura” si svolgeranno a partire dalla prossima domenica, 20 maggio, per proseguire nelle domeniche del 10 giugno, 30 settembre, 9 e 23 dicembre 2018.

"Un'opportunità per gli operatori"

“Questo calendario è il risultato della collaborazione avviata con gli operatori commerciali e con le loro rappresentanze sindacali - sostiene l'assessore alle attività produttive Danilo Sciannimanico – nella consapevolezza che le decisioni debbano essere prese con coloro che quotidianamente lavorano sul campo. Le aperture straordinarie, la cui sperimentazione è stata già avviata con buoni risultati dalla nostra Amministrazione negli ultimi due anni, costituiscono un'ulteriore opportunità da offrire agli operatori, in un momento di generalizzata difficoltà economica, in cui i mercati rappresentano ancora un indotto importante per i commercianti ed un'occasione di spendere bene per i cittadini. Oltre al fatto che l'iniziativa vivacizza ulteriormente le domeniche modugnesi e consente di recarsi al mercato anche a chi, per motivi lavorativi, è impossibilitato a frequentarlo in settimana”.