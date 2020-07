Mercati aperti di sera, al via la prima settimana: appuntamento oggi in via Portoghese

Tornano, per questa settimana, i mercati serali. Il primo appuntamento è oggi con il mercato del lunedì, nell’area attrezzata tra via Napoli e via Francesco Portoghese, che resterà attivo dalle ore 16 alle 21. Il programma delle aperture 'al calar del sole' proseguirà poi domani nei mercati di Carbonara e Palese, mercoledì a Santo Spirito, Torre a Mare e Japigia (via Caldarola), giovedì a San Pasquale e infine venerdì al San Paolo. Continuerà invece a svolgersi di mattina il mercato del sabato in via Madre Teresa di Calcutta, a Poggiofranco. Le aperture serali si ripeteranno poi per un'altra settimana ad agosto, dal 3 al 7.

“Tornano i mercati serali, una sperimentazione di successo realizzata assieme agli operatori mercatali e alle sigle sindacali - commenta l'assessore Carla Palone, che questa sera visiterà il mercato di via Portoghese -. Dato il gradimento riscosso negli ultimi anni, abbiamo ritenuto più che opportuno riproporre l’apertura serale dei mercati, che consente ai cittadini di usufruire di un servizio migliore rispetto alle ore più calde della giornata e agli operatori di avere un’opportunità di lavoro in più, a maggior ragione dopo il difficilissimo periodo di riposo forzato che ha messo a dura prova molti di loro. Mi auguro che anche quest’anno tutto vada per il meglio e che tutti continuino a rispettare le regole basilari per prevenire la diffusione del virus”.