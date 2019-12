Spesa nel giorno della Vigilia, mercati rionali aperti fino alle 17. Per Santo Stefano bancarelle in via Salvemini

Saracinesche alzate dalle sette di questa mattina alle 17. Come di consueto, anche quest'anno per la Vigilia di Natale è prevista l'apertura prolungata per i mercati giornalieri. Le strutture rionali, come concordato tra operatori e ripartizione Sviluppo economico del Comune, potranno osservare gli stessi orari nella giornata del 31 dicembre, vigilia di Capodanno.

Mercato straordinario a Santo Stefano

Per quanto riguarda invece i mercati settimanali di merci varie, alle aperture straordinarie domenicali già annunciate nelle scorse settimane, si aggiunge un altro appuntamento. Nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, le bancarelle saranno in via Salvemini e piazzale Lorusso, fino alle ore 14.