Mercati aperti di sera, ecco il calendario della prima settimana di luglio

Con il mese di luglio tornano le aperture serali per i mercati rionali. L'iniziativa, che sarà valida nella prima settimana di luglio e nella prima di agosto, interesserà solo alcuni mercati, mentre altri osserveranno l'ordinaria apertura mattutina.

In particolare, nella settimana dal 1° al 5 luglio, apriranno di sera il mercato del lunedì alle Piscine Comunali, del martedì a Carbonara, del mercoledì a Santo Spirito e Torre a Mare, del giovedì in via Salvemini, e del venerdì al San Paolo. Resteranno di mattina, invece, il mercato del sabato a Poggiofranco, quello del martedì in via De Turco a Palese e del mercoledì in via Caldarola a Japigia.