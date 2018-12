Mercati di domenica, partono le aperture straordinarie: domani il primo appuntamento

Mercati cittadini aperti anche di domenica a dicembre. Come previsto dal calendario fissato da associazioni di categoria e Comune, le aperture straordinarie prendono il via domani, domenica 2 dicembre: il primo appuntamento è in via Salvemini-piazzale Lorusso, dalle 7 alle 14.

Gli altri appuntamenti

La domenica successiva, 9 dicembre, sarà la volta del mercato di via De Ribera, al quartiere San Paolo: orario sempre dalle 7 alle 14. Sarà sempre in via De Ribera, di mattina, il mercato di domenica 23 dicembre. Domenica 30 dicembre, invece, appuntamento a Carbonara, in via Vaccarella, dalle 7 alle 14.

I mercati di sera

In calendario anche tre aperture serali. Domenica 16 e giovedì 20 dicembre, l'appuntamento è in via Salvemini-piazzale Lorusso, dalle 7 fino alle 20. Appuntamento serale anche a Carbonara, domenica 23 dicembre, dalle 7 fino alle 22.

Le aperture del mercato di Santa Scolastica

Per il mercato di Santa Scolastica, sono state stabilite tre aperture domenicali: 16 dicembre (dalle 6 alle 14.30), 23 dicembre (dalle 6 alle 22), 30 dicembre (dalle 6 alle 14.30), oltre alla giornata del 7 dicembre (dalle 6 alle 20).