Bancarelle di sera e aperture straordinarie: pronto il calendario dei mercati a dicembre

Tra aperture straordinarie e appuntamenti serali, i mercati cittadini si preparano al mese dello shopping natalizio. Nel corso di un incontro convocato ieri presso l'assessorato allo Sviluppo economico, le associazioni di categoria, di concerto con il Comune, hanno fissato il calendario delle aperture per il mese di dicembre.

Per il mercato di Santa Scolastica, sono state stabilite tre aperture domenicali: 16 dicembre (dalle 6 alle 14.30), 23 dicembre (dalle 6 alle 22), 30 dicembre (dalle 6 alle 14.30), oltre alla giornata del 7 dicembre (dalle 6 alle 20).

Fissate anche le altre aperture straordinarie, con alcune variazioni rispetto a quanto inizialmente stabilito. Il 23 dicembre sono previsti due mercati: in via De Ribera al San Paolo fino alle 14, e in via Vaccarella a Carbonara fino alle 22 (al posto del 2 gennaio). Il 30 dicembre appuntamento ancora in via Vaccarella (fino alle 14).

Previsti anche due mercati domenicali in edizione serale: l'appuntamento è in via Salvemini il 2 (anziché il 30) e il 16 dicembre, fino alle 20.