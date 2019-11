Mercati baresi aperti per le feste natalizie: a dicembre bancarelle anche di domenica

Anche i mercati baresi si preparano alle feste di Natale. Come già sperimentato negli scorsi anni, tornano le aperture straordinarie di domenica per tutto il mese di dicembre e l'inizio di gennaio.

Ecco il calendario fissato dalle associazioni degli ambulanti in accordo con l'assessorato alle Attività produttive: si comincia domenica 1° dicembre, con il mercato in viale Madre Teresa di Calcutta, a Poggiofranco. Domenica 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, l'appuntamento è al San Paolo, mentre domenica 15 sarà la volta del mercato di via Salvemini. Domenica 22 dicembre appuntamento in via Vaccarella, a Carbonara, mentre per la domenica successiva, 29 dicembre, le bancarelle saranno nuovamente al San Paolo. A chiudere il calendario delle aperture straordinarie il mercato di domenica 5 gennaio in via Salvemini. E' previsto anche un appuntamento straordinario per il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, sempre in via Salvemini.