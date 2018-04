Futuro dei mercati cittadini e proposte per rilanciarli: CasAmbulanti incontra il Comune

Confronto sulla direttiva Bolkenstein e un ringraziamento del primo cittadino "a coloro che si sono impegnati per consentire alla città di Bari di poter organizzare"mercati in edizione straordinaria, serale ed aggiuntiva": sono alcuni dei contenuti dell'incontro organizzato a Palazzo di Città tra CasAmbulanti, associazione che rpaprsenta i mercatali, il sindaco di Bari Antonio Decaro e l'assessore cittadino al Commercio, Carla Palone. Un'occasione per affrontare lo stato attuale "dei mercati periodici cittadini - spiega l'associazione - fino alla proposizione e alla proposta di interventi tematici sulle singole aree mercatali che saranno oggetto di specifici incontri da inserire in un ricco programma da condividere, che includa anche la rete di mercati nel periodo estivo la loro riqualificazione unitamente a quella delle fiere tradizionali cittadine".