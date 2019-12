Domenica di mercato a San Pasquale: folla tra le bancarelle in via Salvemini

Proseguono le aperture domenicali dei mercati per il periodo natalizio. Questa mattina appuntamento a San Pasquale, in via Salvemini. Folla tra le bancarelle, complice anche la bella giornata di sole. Si replica domenica prossima in via Vaccarella, a Carbonara, mentre sono stati definiti anche orari di apertura prolungati per i mercati giornalieri.

Questo il calendario: mercato settimanale di via Salvemini domenica 5 gennaio 2020, orario ordinario diurno; mercato settimanale di via Vaccarella domenica 22 dicembre fino alle ore 20.00; mercato settimanale di via De Ribera domenica 29 dicembre, orario ordinario diurno; mercati giornalieri coperti di Madonna del Carmelo, San Girolamo e Don Bosco fino alle ore 14.00

E' stata inoltre data facoltà a tutti gli operatori dei mercati rionali giornalieri di poter esercitare la vendita nell’arco della giornata, con il seguente orario: lunedì 23 dicembre apertura alle ore 7 e chiusura alle ore 24; martedì 24 dicembre apertura alle ore 7 e chiusura alle ore 17; martedì 31 dicembre apertura alle ore 7 e chiusura alle ore 17.