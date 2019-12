Il mercato di via De Ribera aperto per l'Immacolata: appuntamento con le bancarelle al San Paolo

Bancarelle 'aperte' anche nel giorno dell'Immacolata. Si terrà in via De Ribera, al quartiere San Paolo, l'apertura straordinaria del mercato prevista per domenica 8 dicembre. Il mercato si svolgerà di mattina.

Il calendario delle aperture straordinarie dei mercati a Bari

Secondo il calendario fissato di intesa tra le associazioni di categoria e l'assessorato alle Politiche economiche, domenica 15 sarà la volta del mercato di via Salvemini. Domenica 22 dicembre appuntamento in via Vaccarella, a Carbonara, mentre per la domenica successiva, 29 dicembre, le bancarelle saranno nuovamente al San Paolo. A chiudere il calendario delle aperture straordinarie il mercato di domenica 5 gennaio in via Salvemini. Annullato, invece, il mercato inizialmente previsto per il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, in via Salvemini. Tutti i mercati si terranno di mattina.