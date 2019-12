Bancarelle di domenica per le feste, a Bari aperti anche i mercati di Santa Scolastica e via Amendola

Non ci sarà soltanto l'appuntamento festivo con il mercato settimanale di via Vaccarella, a Carbonara. Nella giornata di domenica 22 dicembre, altre due aperture straordinarie sono previste in città: si tratta dei mercati giornalieri coperti di Santa Scolastica e di quello di via Amendola. Le bancarelle saranno attive fino alle 14.

Il provvedimento integra le aperture straordinarie dei mercati cittadini già stabilite, con un calendario che prevede sia appuntamenti domenicali per i mercati settimanali che orari prolungati per i mercati coperti.