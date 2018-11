Bancarelle e palloncini per i più piccoli: la pioggia non ferma il mercatino di viale della Resistenza

La leggera pioggia non ha impedito l'allestimento delle bancarelle, né troppo scoraggiato i visitatori. Sono stati comunque non pochi i baresi che, nel pomeriggio, hanno scelto una passeggiata al mercatino di merci varie che si è tenuto in viale della Resistenza. E tra uno sguardo alle merci esposte e un acquisto, c'è stato anche l'intrattenimento per i bimbi, con un clown trampoliere pronto a regalare piccole sculture di palloncini.

Domenica di shopping tra le bancarelle: appuntamento con il mercato in viale della Resistenza

„L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari, è organizzata dal Consorzio Ambulanti Città di Bari, in collaborazione con G.o.i.a. e Fivag Cisl.

