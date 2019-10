Niente bancarelle in via De Ribera il 1° novembre: il mercato al San Paolo si terrà domenica 3

Il mercato del venerdì di via De Ribera, al San Paolo, solo per la prossima settimana si sposta alla domenica. Le bancarelle, dunque, non saranno allestite il prossimo 1° novembre (giorno di Ognissanti), ma la domenica successiva, 3 novembre.

A renderlo noto è la Fiva Confcommercio Bari Bat, sulla base di una decisione assunta nel corso di un precedente incontro con l'assessore alle Attività economiche Carla Palone e le altre sigle sindacali.