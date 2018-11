Una nuova area per il mercato del lunedì: Comune e ambulanti a confronto

Trasferire in un'altra area il mercato settimanale del lunedì, attualmente ubicato in via Portoghese. L'ipotesi di uno spostamento delle bancarelle è stata affrontata a margine di un incontro convocato presso l'assessorato allo Sviluppo economico per definire le aperture straordinarie dei mercati per il periodo natalizio e per il 2019 (Il calendario completo).

Da tempo, gli ambulanti lamentano i problemi legati all'ubicazione delle bancarelle in una zona ritenuta "poco commerciale", segnalando un significativo calo degli affari, che avrebbe indotto anche alcuni operatori a rinunciare alla postazione.

La ricerca della nuova area: ipotesi 'sdoppiamento'?

L'incontro di ieri è stato un primo passo alla ricerca di una soluzione condivisa: la prossima riunione è fissata per il 18 dicembre, quando dovrebbero essere presentate le aree individuate in alternativa. La scelta della nuova ubicazione dovrà necessariamente tenere conto del numero degli operatori, che per il mercato del lunedì sarebbero all'incirca 280. Un'altra opzione possibile, visto l'elevato numero di ambulanti, potrebbe essere quella di una suddivisione del mercato in due blocchi, ciascuno con cadenza quindicinale.

Ambulanti soddisfatti, Palone: "Capiamo esigenze degli operatori"

Per avere un quadro più chiaro della situazione, tuttavia, bisognerà attendere il prossimo incontro. "Capiamo che quella attuale è un'area non del tutto consona al loro tipo di attività", afferma l'assessore Carla Palone. "Ci siamo impegnati entrambi a verificare la disponibilità di alcune aree. Ci rivedremo prima di Natale, per vedere quali sono queste aree e capire se si tratta di aree di proprietà del Comune o private. La disponibilità da parte nostra c'è, questa mattina ho parlato con il sindaco e con l'assessore ai lavori pubblici: c'è tutta la volontà politica di dare nuova vita a quel mercato individuando una nuova sede". Intanto, gli ambulanti si dicono soddisfatti della prima interlocuzione: "L'amministrazione si è dimostrata disponibile e aperta al dialogo - commenta Paolo Gonnella della Fivag Cisl - Ora aspettiamo di conoscere queli saranno le zone individuate come alternativa".