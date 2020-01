Bancarelle di domenica in via Salvemini: apertura straordinaria del mercato il 26 gennaio

Tornano le bancarelle di domenica in via Salvemini-piazzale Lorusso. L'appuntamento con la nuova apertura straordinaria del mercato di merci varie è per domenica 26 gennaio.

La data è stata fissata dalle associazioni di categoria Confcommercio, Goia, Cisl, Ugl e Ali le quali, dialogando con l'assessore alle Attività Produttive, Carla Palone, hanno richiesto una giornata aggiuntiva al calendario delle aperture straordinarie 2020, per recuperare la giornata persa lo scorso 5 gennaio a causa delle avverse condizioni meteo.