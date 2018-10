Shopping tra le bancarelle di domenica: apertura straordinaria per il mercato di via Salvemini

Il mercato di via Salvemini resta aperto di domenica. E' stata prevista infatti un'apertura straordinaria per domenica prossima, 14 ottobre. Un'iniziativa che si è rivelata già in passato molto apprezzata dal pubblico, insieme alle aperture serali d'estate.

"Ricominciano le domeniche in città e, quindi, le aperture straordinarie dei mercati cittadini - commenta l’assessora allo Sviluppo Economico Carla Palone -. I mercati sono per noi un presidio economico e sociale da valorizzare, rappresentano un luogo di vita dove i cittadini possono fare degli acquisti supportando gli operatori locali che hanno una possibilità in più di lavoro, e dove ci si può incontrare e stare insieme. In questi anni abbiamo cercato di supportare e stimolare il più possibile le aperture straordinarie dei mercati, proprio perché vorremmo che questa fosse una reale occasione di incontro commerciale da un lato e sociale dall’altro per tutta la città".