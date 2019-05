Mercatone Uno chiude per fallimento, la rabbia di lavoratori e clienti: negozi chiusi a Bari e Terlizzi

Saracinesche abbassate e negozio chiuso: è la brutta notizia che, da stamane, preoccupa i lavoratori Mercatone Uno dopo che ieri, il Tribunale di Milano, ha decretato il fallimento della società, già in concordato preventivo. Come per tutti gli altri punti vendita in Italia, attività lavorativa sospesa anche negli store di Bari e Terlizzi dove sono impiegate 100 persone. In tutta la Puglia sono 256 i lavoratori interessati dal provvedimento.

Stamane la rabbia dei dipendenti si è sommata a quella dei clienti che si erano recati per ritirare la merce acquistata nei giorni scorsi. Sul posto anche la Cgil e altre sigle sindacali per un presidio a sostegno dei lavoratori: "Ieri sera - spiega a BariToday Barbara Neglia, segretario generale Filcams Cgil Puglia - ci era arrivata la comunicazione del fallimento di Mercatone Uno. I dipendenti hanno ricevuto la notizia di non aprire e ovviamente c'è stato anche lo stop alle consegne". Una situazione difficile che il prossimo 30 maggio sarà al centro di un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico.