Mercoledì 24 ottobre ad Altamura “Come cambia il lavoro in un mondo che cambia”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Presentare il welfare aziendale e il work-life-balance nell’era dell’impresa 4.0; è questo l’obiettivo che si prefigge l’incontro ‘Come cambia il lavoro in un mondo che cambia’ in programma ad Altamura nel Teatro Mercadante il 24 ottobre a partire dalle ore 16:00. L’incontro, promosso dalla CDO Bari e da AIDP Puglia, intende approfondire il tema del cambiamento del mondo del lavoro e comprendere quali siano le possibilità e i vantaggi offerti dal welfare aziendale per aumentare il benessere dei lavoratori e la produttività delle imprese. L’evento illustrerà gli aspetti normativi, fiscali e organizzativi dei principali strumenti aziendali a disposizione per rendere attrattiva un’impresa, valorizzandone identità e valori; sotto i riflettori il ‘work-life balance’, il nuovo modello in grado di creare equilibrio tra la competitività dell’impresa e la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti. I lavori saranno aperti da un saluto di monsignor Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto e Presidente della CEI per i problemi sociali ed il lavoro. Seguiranno i saluti della sindaca del Comune di Altamura Rosa Melodia, dei presidenti dell’AIDP Isabella Covili Fagioli, dell’Ordine degli Avvocati di Bari Giovanni Stefanì, dei Giovani Industriali Bari-BAT Mario Aprile e del preside della Facoltà di Economia Lum Jean Monnet Antonio Salvi. Introdurrà l’argomento di riflessione il presidente CDO Bari Martin Arborea. Durante la successiva tavola rotonda – moderata dall’amministratore delegato Sec Mediterranea Gianluigi Conese e dalla consulente d’impresa Annamaria Pietroforte – saranno presentate ‘case history’ di aziende pugliesi e le opportunità offerte dai nuovi strumenti. Interverrano il presidente AIDP Puglia Francesco Amendolito, l’HR director Randstad Italia s.p.a. Paola Barollo, l’amministratore delegato Well Work Marco Milanesio, il responsabile sviluppo organizzativo Exprivia s.p.a. Angela Paparella e il Chief Technology Office Applica s.r.l. Giuseppe Iacobucci. Le conclusioni dei lavori saranno affidate al presidente nazionale della CDO Bernhard Scholz. L’evento è patrocinato da AGI Puglia, AIDP Puglia, CDO Bari, Comune di Altamura, Ordine degli Avvocati di Bari, Regione Puglia, Università LUM e in collaborazione con Amendolito & Associati, Consvip, Pietroforte & Partners, Randstad, Santoro, Sec Mediterranea e Well Work.

Gallery