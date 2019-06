Mercati aperti di domenica a Modugno: il 9 giugno il primo appuntamento

Il mercato del venerdì aperto... di domenica. A Modugno associazioni di categoria e amministrazione comunale hanno fissato un calendario di aperture straordinarie per il mercato di merci varie in zona Piscine comunali. Si comincia domenica prossima, 9 giugno. Le altre date individuate sono 15 settembre, 13 ottobre, 8 dicembre e 2 dicembre. "L'iniziativa per rendere maggiormente attrattiva la domenica modugnese e stimolare l'indotto commerciale cittadino - si legge in una nota del Comune di Modugno - risponde anche all'esigenza di dare l'opportunità di fruire del mercato settimanale no food a coloro che per motivi di lavoro non possono frequentarlo di venerdì.

Le associazioni: "Bene aperture domenicali, ma si individui nuova area"

Il calendario di aperture straordinarie - affermano in una nota le associazioni Fiva confcommercio, Cna Unione Commercio, Bat commercio 2010, Goia Puglia, Fivag Cisl e Ass. Popolare - è stato definito "come recupero dei giorni persi per via delle condizioni meteo avverse". "Potrebbe essere anche un modo diverso per far conoscere e valorizzare il mercato cittadino di merci varie" - commentano le associazioni - intercettando anche quella clientela che non può recarsi al mercato in settimana e dando "ossigeno ai venditori che sono messi alle strette dai centri commerciali e dall'e-commerce, che nelle domeniche la fanno da padrone". Tuttavia, le associazioni tornano a sottolineare i problemi dell'attuale mercato, la cui collocazione è ritenuta troppo periferica e avrebbe quindi provocato una perdita di clienti, chiedendo all'amministrazione "che si apra un tavolo tecnico per l'individuazione di un'area diversa dalla presente".