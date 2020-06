Mercato settimanale di Molfetta ancora chiuso, gli ambulanti chiedono incontro al Comune: "Incomprensibile"

"Nonostante il deliberato regionale del 18/5/2020 abbia stabilito la riapertura dei mercati settimanali, quello di Molfetta resta incomprensibilmente ancora chiuso", a sottolinearlo è, in una nota, la Fiva Confcommercio, che chiede un incontro urgente al sindaco per discutere della situazione. Il sindacato degli ambulanti chiede anche chiarezza sul trasferimento del mercato, esprimendo perplessità su quella che definisce una "altalena di planimetrie approvate e subito dopo stravolte".

"La situazione non è ormai più tollerabile per cui chiediamo un urgente incontro - si legge nella nota rivolta al sindaco - per risolvere definitivamente le problematiche e riaprire finalmente il mercato, anche la fine di evitare azioni di contestazione da parte degli operatori che hanno diritto a lavorare".